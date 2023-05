Ηράκλειο

Εξαφάνιση 47χρονης: Συγκλονίζει το μήνυμα του συζύγου της (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της πολύτεκνης μητέρας, η οποία περιμένει και το πρώτο της εγγόνι.

Συνεχίζονται για ένα ακόμη 24ωρο οι έρευνες για τον εντοπισμό της 47χρονης Ελένης Πρινιωτάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το Σάββατο στο χωριό Βαθύπετρο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, οπότε και είπε ότι θα πήγαινε για χοχλιούς.

Το Creta24 βρέθηκε στο σημείο των ερευνών, όπου δυνάμεις της πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο την «Ελπίδα», μία ομάδα πυροσβεστών με drone, ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς και η αστυνομία «χτενίζουν» την περιοχή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κάποιο σημάδι ζωής.

«Την Κυριακή έγιναν έρευνες γύρω από την αγροτική κατοικία που βρέθηκε. Πιστεύουμε να έχουμε αίσιο τέλος. Η έκταση της περιοχής είναι μεγάλη και προσπαθούμε για το καλύτερο», ανέφερε ο Δημήτρης Σπιλιωτάκης, Επικεφαλής Διασωστικής Ομάδας Έρευνας της Πυροσβεστικής και Αρχιπυροσβέστης.

Ο Μανόλης Παρασύρης, σύζυγος της 47χρονης Ελένης, μιλάει για την τελευταία στιγμή που είδε τη σύζυγό του, πριν χαθούν τα ίχνη της.

«Έφυγε από το μετόχι για χοχλιούς. Ήμουν μέσα με την μικρή μας και μου λέει πάω, λέω εντάξει. Από εκεί και έπειτα κανένα σημάδι ζωής. Όταν έπεσε το σκοτάδι ανησύχησα. Συνήθως αργεί, μόλις έπεσε το σκοτάδι αρχίσαμε να την ψάχνουμε και ειδοποιήσαμε τις αρχές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 47χρονη, μητέρα τριών παιδιών, που περιμένει και σε λίγους μήνες το πρώτο της εγγόνι, δεν πήρε μαζί το κινητό της τηλέφωνο, καθώς το άφησε στην μικρή της κόρη. Ο σύζυγός απευθύνει έκκληση σε όποιον δει κάτι, να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ εκτιμά πως η 47χρονη έχει φύγει από το χωριό.

«Δεν έχουν βρεθεί καν τα ίχνη της. Ο κόσμος άμα δει κάτι να μας το πει, γιατί καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έφυγε από εδώ, δεν πήγε για χοχλιούς. Αν κάποιος την μετέφερε κάπου να το πει. Δεν είχαμε προβλήματα. Είχε μια συναισθηματική φόρτιση, γιατί την Τρίτη είναι τα εννεάμηνα του πατέρα της αλλά το πάλευε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί περιμένουμε το πρώτο μας εγγόνι και ήταν ευδιάθετη που θα γινόταν γιαγιά. “Θα μου κάνουν το Μανολιό μου”, έλεγε. Την απασχολούσε που δεν είχε δουλειά, ενώ προσπαθούσε να δουλέψει».

