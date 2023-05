Δωδεκανήσα

Ρόδος - Νεκρός λουόμενος από κεραυνό: “Βγες έξω” του φώναζε η σύντροφος του, αλλά...

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας για τον θάνατο του νεαρού που χτυπήθηκε απο κεραυνό ενώ έκανε μπάνιο στην θάλασσα.

Μια τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο. Ένας 26χρονος τουρίστας με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Αγάθης, χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Όλα συνέβησαν όταν ο νεαρός βρισκόταν για μπάνιο ενώ έβρεχε και παρά τις εκκλήσεις των υπολοίπων τουριστών να βγει έξω, αυτός παρέμενε μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σύντροφος του 26χρονου τού φώναζε «come out, come out (μτφ. βγες έξω)» όταν ξεκίνησαν να πέφτουν οι κεραυνοί.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς του νεαρού ζουν μόνιμα στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια.

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

«Περίπου 10 λεπτά που ήμουν στον μαγαζί, τον έβλεπα πάνω στη σανίδα μέσα στο νερό, με πολλή βροχή, κεραυνούς γύρω γύρω. Είπα σε ένα φίλο μήπως να του πούμε να βγει έξω από το νερό γιατί μπορεί να πέσει κεραυνός;», είπε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Mega.

«Ξαφνικά ακούω την κοπέλα να φωνάζει βοήθεια. Πήγα μέσα στο νερό, τον έβγαλα έξω, έκανα τις πρώτες βοήθειες. Σε μία φάση είδα να γίνεται μπλε πια το παιδί. Προσπαθούσε να πάρει αναπνοή, νόμιζα ότι θα συνέλθει. Η κοπέλα φώναζε το όνομά του, ξαφνικά τα μάτια του έκλεισαν», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε διαδικασία μεταφοράς του στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισαν τη μάχη των διασωστών του ΕΚΑΒ για να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

