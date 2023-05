Αχαΐα

Πάτρα: Μωράκι κλειδώθηκε κατά λάθος μέσα στο αυτοκίνητο

Η μητέρα του έντρομη κάλεσε την Πυροσβεστική ενώ στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία.

Στιγμές αγωνίας έζησε σήμερα μία μητέρα στη Πάτρα, όταν το 15 μηνών μωρό της κλειδώθηκε κατά λάθος στο αυτοκίνητο από το σύστημα του οχήματος, στη συμβολή των οδών Θερίσσου και Γοργοποτάμου.

Τα κλειδιά είχαν μείνει μέσα και η μητέρα έντρομη κάλεσε την Πυροσβεστική ενώ στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία.

Οι πυροσβέστες έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου και έβγαλαν έξω το παιδάκι που καθόταν σε καθισματάκι και δεν διέτρεξε κανέναν κίνδυνο.

