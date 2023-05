Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου με προορισμό το Παρίσι

Για άλλο λόγο ζητήθηκε η άδεια για αναγκαστική προσγείωση και άλλος λόγος το καθήλωσε στο έδαφος.

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εξαιτίας ενός αεροπλάνου που προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση από Άγιο Μαυρίκιο προς Παρίσι και όταν βρέθηκε πάνω από την Κρήτη ένας επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Ελέγχου με αποτέλεσμα να δώσει άδεια αναγκαστικής προσγείωσης στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια το αεροπλάνο ετοιμάστηκε για απογείωση ωστόσο τότε εμφάνισε πρόβλημα στην βαλβίδα. Τότε, αποφασίστηκε να εκκενωθεί το αεροπλάνο με τους επιβάτες να μεταφέρονται σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να μπορεί το αεροπλάνο να συνεχίσει την πτήση του.

