Κυκλάδες

Τήνος - Πορνογραφία ανηλίκων: 14χρονος είχε γυμνές φωτογραφίες στο κινητό

Συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου. Τι βρήκαν οι αρχές στο σπίτι της οικογένειας.

Συνελήφθη ένα αγόρι 14 ετών στην Τήνο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του 14χρονου βρέθηκαν τρεις γυμνές φωτογραφίες μιας 15χρονης με αποτέλεσμα ο έφηβος να συλληφθεί.

Συνελήφθησαν ακόμη και η 39χρονη μητέρα του, καθώς και ο 57χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επιπλέον, μετά από έρευνες στο σπίτι του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 39χρονης μητέρας για παράβαση του νόμου περί όπλων και φωτοφολίδων.

