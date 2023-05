Έβρος

Έβρος - Διακίνηση μεταναστών: σε διαθεσιμότητα οι συνοριοφύλακες

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα κακουργηματικού τύπου.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι πέντε συνοριοφύλακες που συνελήφθησαν στον Έβρο για διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ήδη σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα κακουργηματικού τύπου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, σε βάρος των πέντε (5) αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος για υπόθεση διευκόλυνσης εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα (σχετ. το από 29-05-2023 Δελτίου Τύπου), διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ενώ παράλληλα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα."

