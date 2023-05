Μαγνησία

Πανελλαδικές - Βόλος: τηλεφώνησαν από Ρώμη για αλλαγή εξεταστικού κέντρου

Καμία αλλαγή δεν έχει πραγματοποιηθεί, δηλώνει η Δευτεροβάθμια.

Ένα "ύποπτο" περιστατικό συνέβη στον Βόλο, σε μαθητή που φέτος δίνει πανελλήνιες εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής, έλαβε ένα τηλεφώνημα από το Λάτσιο της Ρώμης, όπου αυτόματος τηλεφωνητής τους ενημέρωνε ότι αλλάζουν εξεταστικό κέντρο στον Βόλο και τους παρακινούσε να ενεργοποιήσουν σύνδεσμο (link) σε σχετικό email που θα λάβουν, ώστε να ενημερωθούν για το νέο εξεταστικό στο οποίο δήθεν κατετάγησαν.

Το γεγονός δημοσιοποίησε ο ίδιος ο κ. Σαβελίδης στα ΜΜΕ ζητώντας να ενημερώσουν τους γονείς και υποψήφιους, ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως αλλαγή στα εξεταστικά κέντρα και σε ολόκληρη τη διαδικασία των Πανελλαδικών όπως ανακοινώθηκε.

Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία δεχτούν οποιοδήποτε μήνυμα κάθε είδους σε κάθε μέσο (sms, e-mail, messenger κλπ) το οποίο τους προτρέπει σε ενέργειες σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις, να μην ενεργήσουν όπως τους κατευθύνουν οι κακόβουλοι, αλλά να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολείων τους, διατηρώντας τα στοιχεία του μηνύματος ώστε, αν χρειαστεί, να διερευνηθούν από τις αρχές δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Το Υπουργείο ενημερώνει τους γονείς και μαθητές ότι η μόνη επίσημη πληροφόρηση για τις εξετάσεις προέρχεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και τις Διευθύνσεις των σχολείων και από καμία άλλη πηγή.

