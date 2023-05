Δωδεκανήσα

Ρόδος: Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγός λεωφορείου που πήγαινε να παραλάβει μαθητές νηπιαγωγείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακολούθησε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στο όχημα ειδικά καρεκλάκια ασφαλείας για τους μικρούς μαθητές

Υπό την επήρεια αλκοόλ βρέθηκε σήμερα σε έλεγχο που του έκαναν τροχονόμοι της Ρόδου ένας 66χρονος οδηγός τουριστικού λεωφορείου, ο οποίος επρόκειτο να μεταφέρει 30 τουλάχιστον μαθητές νηπιαγωγείου της πόλεως Ρόδου μαζί με τους εκπαιδευτικούς και γονείς, σε προγραμματισμένη εκδρομή.

Η τροχαία Ρόδου έφθασε στο σημείο στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου, έτσι όπως προβλέπεται και μεταξύ των άλλων διενήργησε και αλκοτέστ στον οδηγό που επρόκειτο να μεταφέρει τα παιδιά και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είχε κάνει χρήση αλκοόλ. Ακολούθησε επίσης έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στο όχημα ειδικά καρεκλάκια ασφαλείας για τους μικρούς μαθητές Αμέσως, οι αστυνομικοί απαγόρευσαν την εκτέλεση του δρομολογίου, ακύρωσαν την εκδρομή, καθώς το πρακτορείο δεν μπορούσε να στείλει άλλο οδηγό και επέβαλαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου πρόστιμα.

Ο οδηγός δεν συνελήφθη αλλά επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο. Το περιστατικό που αποκαλύπτει σήμερα η «ΡΟΔΙΑΚΗ» που προκαλεί εκ των πραγμάτων ανησυχία αλλά και προβληματισμό και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η πολιτεία (μετά την τραγωδία των Τεμπών) έχει θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες σε ότι αφορά και τις μαθητικές εκδρομές.

Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνουν και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε τακτά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Ναμίμπια: 15 μέλη οικογένειας πέθαναν τρώγοντας πόριτζ

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)