Κυκλάδες

Σαντορίνη: Υποχώρησαν τα κάγκελα και σκοτώθηκε

Τραγικό τέλος για έναν 37χρονο άνδρα, που έκανε διακοπές στο νησί των Κυκλάδων. Πως και που συνέβη η τραγωδία

Τη ζωή του έχασε ένας 37χρονος που έκανε διακοπές στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας, ξένης υπηκοότητας, στηριζόταν σε ξύλινα κάγκελα, σε εξώστη στο Ημεροβίγλι.

Τα κάγκελα υποχώρησαν και ο 37χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό και σκοτώθηκε.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές που έφτασαν στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

