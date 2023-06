Μαγνησία

Πήλιο - Κακοποίηση ζώου: πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο (εικόνες)

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης σκύλου, συνέβη στο Πήλιο, όταν άγνωστος πυροβόλησε αδέσποτο σκύλο και τον σκότωσε.

Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης σώου συνέβη στο Πήλιο, με τραγικό θύμα αυτή τη φορά ένα αδέσποτο σκυλάκι.

Το σκυλάκι “έδωσε μάχη” για να μείνει στη ζωή αφού κάποιος το πυροβόλησε εξ επαφής και χθες βρέθηκε και σκύλος αιμοδότης, αλλά το βράδυ το ζώο ανέβασε υψηλό πυρετό. Η φωτογραφία που “ανέβασε” στα κοινωνικά δίκτυα ο Σταμάτης Παπαδήμος με το νεκρό ζώο συγκλονίζει. Ο αδέσποτος της πλατείας “έφυγε” μέσα από μεγάλη ταλαιπωρία και γλίτωσε από τους αφόρητους πόνους που του προκάλεσαν.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Κλεφτοδήμος, Πρόεδρος Ζωοφιλικής Αδεσποτων Πηλίου, "ειναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει. Ήταν ο αγαπημένος μου ο αδεσποτάκος και όχι μόνο ο δικός μου".

Όπως τόνισε στη συνέχεια, "είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι ξέρουν και σωπαίνουν. Ανάμεσά μας έχουμε έναν εγκληματία. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάνει κακό και στους ίδιους".

