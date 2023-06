Χανιά

Χανιά: Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ

Μια γυναίκα 35 ετών βρέθηκε νεκρή στα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια αλλοδαπή 35 ετών, πιθανόν τουρίστρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πάρκινγκ στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου στα Χανιά.

Την γυναίκα εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η γυναίκα πιθανόν να υπέστη ανακοπή, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η νεκροψία/ νεκροτομή.

Πηγή: zarpanews.gr

