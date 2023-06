Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση ζώων - Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο του να πεθάνει από ασιτία

Με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης - Συκεών.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών με το αποτρόπαιο θέαμα που αντίκρισαν σε αυλή σπιτιού στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν στην αυλή του σπιτιού ένα σκυλί, το οποίο ήταν νεκρό από τις κακές συνθήκες διαβίωσης και από ασιτία. Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν ακόμη σκύλο να διαμένει σε περιορισμένο χώρο με συσσωρευμένες ακαθαρσίες!

Η έρευνα των αστυνομικών έγινε έπειτα από σχετική καταγγελία. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

πηγή: thestival.gr

