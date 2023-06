Αχαΐα

Ναρκωτικά - Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διακίνηση στον Πειραιά (εικόνες)

Πόσα χρήματα θα "έβγαζαν" από την παράνομη επιχείρηση που είχαν στήσει.

Σπείρα που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών στην περιοχή του Πειραιά εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας Πατρών, συλλαμβάνοντας τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει η Δίωξη Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την βοήθεια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν στα σπίτια τους, σε περιοχές της Αττικής, οι τέσσερις άνδρες και η γυναίκα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των κατηγορούμενων, καθώς και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούσε στον Πειραιά ένας εκ των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν 1.820 γραμμάρια κάνναβης, 192,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 10.340 ευρώ, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, επτά κινητά τηλέφωνα και τέσσερις μοτοσικλέτες, που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της σπείρας από τη διακίνηση των ναρκωτικών ανέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 46.640 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

