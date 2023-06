Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με εγκατάλειψη: Με 104χλμ έτρεχε ο οδηγός που παρέσυρε την Έμμα

Το βούλευμα για τον οδηγό που παρέσυρε και εγκατάλειψε την Έμμα, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21 ετών φοιτήτρια, τον περασμένο Νοέμβριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Καμάρας).

Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, παραπέμπεται να δικαστεί για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Με το ίδιο βούλευμα απαλλάσσεται των ποινικών της ευθυνών η 20χρονη συνοδηγός του οχήματος (κατηγορείτο για συνέργεια στην επικίνδυνη οδήγηση και στην εγκατάλειψη).

«Έτρεχε με 104 χλμ/ώρα»

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο 27χρονος δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του επίδικου αυτοκινήτου. Το δε αυτοκίνητο είχε υποστεί μετατροπές ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμη και να αυξηθούν ιδιαίτερα οι επιδόσεις του, ενώ από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη προέκυψε ότι ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατηγορούμενος οδηγός φέρεται να ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής νοσηλεύτηκε πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς προέβησαν σε δωρεά των οργάνων της.

