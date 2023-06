Κοζάνη

Κοζάνη: Η γέφυρα Σερβίων παραδίδεται

Έτοιμη προς παράδοση η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της Ελλάδας. Τα οχήματα που θα περνούν αρχικά.

«Αξιολογώντας τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων που πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών της γέφυρας Σερβίων, αποφασίζουμε να την δώσουμε στην κυκλοφορία για τα ΙΧ αυτοκίνητα έως 3,5 τόνων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης κατά την διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου. Ο κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι γίνονται πυρετώδεις προσπάθειες από ειδικά συνεργεία που εργάζονται στο σημείο, από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και την Τροχαία Κοζάνης προκειμένου «να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εργασίες στο οδόστρωμα της γέφυρας, ώστε το Σάββατο 3 Ιουνίου το μεσημέρι να δοθεί στην κυκλοφορία». Ο ίδιος δήλωσε ότι «για λόγους ασφαλείας αρχικά η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας» και για την ρύθμισή της θα επαναλειτουργήσει το φανάρι που είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν.

Την ευθύνη του ελέγχου της κίνησης των οχημάτων θα αναλάβει η Τροχαία Κοζάνης και όπως αναφέρθηκε ρητά «δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η διέλευση οχημάτων πέραν αυτων που έχει αποφασιστεί». Τα φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εναλακτικές διαδρομές, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σημειώνεται ότι ειδικά συστήματα μέτρησης έχουν τοποθετηθεί σε ευαίσθητα σημεία της γέφυρας προκειμένου να παρακολουθούν την συμπεριφορά της κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, αφότου δοθεί η γέφυρα στην κυκλοφορία και μετά την παρέλευση μικρού διαστήματος, «οι τεχνικοί θα επεξεργαστούν τα δεδομένα από τις μετρήσεις» και «θα προχωρήσουν σε μια πρώτη αποτίμηση για το πώς συμπεριφέρθηκε η γέφυρα αρχικά στον συγκεκριμένο κυκλοφοριακό φόρτο».

Τέλος, επανέλαβε ότι «στο μέλλον η γέφυρα δεν πρόκειται να κλείσει πάρα μόνο για ελάχιστο χρόνο» όταν θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τανύσματος των τεσσάρων χαλύβδινων τενόντων που θα τοποθετηθούν στον 6ο πρόβολο της γέφυρας. «Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι δύσκολες και ως εκ τούτου θα υπάρξει ολιγόωρη διακοπή της κυκλοφορίας» κατέληξε.

Η γέφυρα των Σερβίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας μετά από αυτή του Ρίου και κατασκευάστηκε το 1975 όταν η ΔΕΗ κατασκεύασε το φράγμα του Πολυφύτου, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Μαρτίου 2023 για λόγους ασφαλείας, απαγορεύθηκε η διέλευση παντός οχήματος από την γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στους προβόλους της και ενίσχυσής της με νέους χαλύβδινους τένοντες.

