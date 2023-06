Αχαΐα

Πάτρα: Βρήκε τσαντάκι με… 3000000 ευρώ και το παρέδωσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 58χρονος που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, δεν σκέφθηκε ούτε στιγμή να το κρατήσει. Πως τον αντάμειψε ο ιδιοκτήτης του, όταν του το παρέδωσε.

Ένα τσαντάκι με 720 ευρώ κα 15 πιστωτικές κάρτες που - όπως αποκαλύφθηκε αργότερα - αθροιζόταν σε καταθέσεις που ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, βρήκε το πρωί της Παρασκευής σε παγκάκι κοντά στο Υπολιμεναρχείο Ρίου ένας 58χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο 58χρονος εντόπισε μέσα στο τσαντάκι έναν αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο και κάλεσε, διαπιστώνοντας ότι ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν και ο άνθρωπος που το είχε χάσει. Επομένως, ο 58χρονος δεν χρειάσθηκε να απευθυνθεί στην Αστυνομία κι έδωσε ραντεβού προκειμένου να το παραδώσει απευθείας.

Στη συνάντηση διαπίστωσε ότι είχε απέναντί του έναν επώνυμο επιχειρηματία της Αθήνας, που επρόκειτο να ταξιδέψει από το Λιμάνι της Πάτρας σε νησί του Ιονίου, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μαζί με τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.

Ο επιχειρηματίας εξέφρασε με την ευγνωμοσύνη του στον 58χρονο, «επιβραβεύοντάς» με τα 720 ευρώ που υπήρχαν στο τσαντάκι κι άλλα 300 ευρώ που έβγαλε από την τσέπη του.

Ο πατρινός εργάτης δέχθηκε, με ανακούφιση, τα εύρετρα κι όπως έλεγε σε φίλους του, «ήταν… δώρο Θεού», αφού τα χρήματα θα του χρησιμεύσουν για να καλύψει τις δόσεις ενός δανείου 15.000 ευρώ, με το οποίο έχει αγοράσει οικία 45 τ.μ., για την τριμελή οικογένειά του και «ζορίζεται» ν’ αποπληρώσει,

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Ρόδος: Απαγωγή παιδιών από άνδρα που λέει ότι είναι ο πατέρας τους

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου