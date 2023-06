Ιωάννινα

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

Καλύφθηκε η πόλη των Ιωαννίνων από το χαλάζι που με σφοδρότητα την έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Προβλήματα σε συνοικίες της πόλης των Ιωαννίνων δημιούργησε η πρωτοφανής χαλαζόπτωση. Χρειάστηκαν 15 λεπτά για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και σπίτια. Η πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για προβλήματα, όχι μόνο σε υπόγεια και ισόγεια κατοικιών η καταστημάτων, ακόμη και σε διαμερίσματα 2ου και 3ου ορόφου, όπου οι μπαλοκονόπορτες ήταν ανοιχτές.

Η πολιτική Προστασία βρίσκεται επί ποδός, με μηχανήματα σε όλο το λεκανοπάδιο, για να παρέμβουν όπου χρειαστεί σε συνεργασία με την πυροσβεστική.

Από το χαλάζι, οι καλλιέργειες στις περιοχές, Λογγάδων, Καστρίτσας, Βασιλικής και Δροσοχωρίου, έχουν υποστεί καταστροφές.

Βίντεο: epirus-tv-news.gr

