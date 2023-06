Κοζάνη

Κοζάνη: Στην κυκλοφορία η Γέφυρα Σερβίων υπό προϋποθέσεις

"Άνοιξε" η Γέφυρα Σερβίων μετά από δύο μήνες. Σε ποια οχήματα επιτρέπεται η διέλευση. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στην κυκλοφορία δόθηκε η γέφυρα Σερβίων, η οποία είχε κλείσει με απόφαση της Περιφέρειας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτάκτως εργασίες συντήρησής της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης, θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο των επιβατηγών αυτοκινήτων και κάθε είδους οχήματος με μεικτό βάρος μικρότερο των 3,5 τόνων και μόνο στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται με φανάρι που έχει τοποθετηθεί στις δύο πλευρές της γέφυρας και την ευθύνη της επιτήρησης έχει αναλάβει η Τροχαία Κοζάνης.

Το άνοιγμα της γέφυρας είχε προαναγγείλει μια μέρα πριν ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η διέλευση των λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων θα συνεχίσει να γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς, όπως γινόταν και το προηγούμενο διάστημα.

Οι εργασίες συντήρησης της γέφυρας συνεχίζονται, τα συνεργεία εργάζονται στον πέμπτο και έκτο πρόβολο προκειμένου νά αποκαταστήσουν τις βλάβες.

