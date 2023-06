Πιερία

Πλαταμώνας: Σοκ από αιφνίδιο θάνατο – Κατέρρευσε στο φαρμακείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για τη σωτηρία του άνδρα, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Σοκ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος άνδρα από τη Λάρισα, στον Πλαταμώνα.

Ο 60χρονος ήταν στην Πιερία για δουλειές και όταν ένιωσε αδιαθεσία, μπήκε σε φαρμακείο και ζήτησε βοήθεια. Την ώρα που η φαρμακοποιός του μετρούσε την πίεση, εκείνος κατέρρευσε.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Η φαρμακοποιός ζήτησε βοήθεια από έναν Ρουμάνο γιατρό που βρισκόταν στον Πλαταμώνα. Μάλιστα κάτοικος έσπευσε στο γήπεδο της περιοχής και έφερε τον απινιδωτή.

Στο σημείο έφτασε και το ασθενοφόρο που είχε κληθεί από τη φαρμακοποιό και μετέφερε τον 60χρονο χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο.

Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας είχε καταλήξει.

Πηγή: odelalis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Αρπαγή παιδιού από τον πατέρα του

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

Λέσβος: “Θρίλερ” με πτώμα σε αποσύνθεση