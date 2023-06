Καβάλα

Καβάλα: Κτηνοτρόφος βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στο μαντρί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ σε χωριό της Καβάλας από την άγρια δολοφονία της κτηνοτρόφου στο μαντρί της.

(εικόνα αρχείου)

Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία της τοπικής κοινότητας Ποδοχωρίου του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας, από το βίαιο θάνατο μιας 68χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο ποιμνιοστάσιό της.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της άτυχης γυναίκας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, έδειξε εκτεταμένες εσωτερικές κακώσεις που της προκάλεσε ο δολοφόνος της.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες των αστυνομικών αρχών έχουν επικεντρωθεί σε πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος της νεκρής γυναίκας προκειμένου να βρεθεί ο δράστης.

Η 68χρονη γυναίκα που ήταν παντρεμένη αλλά δεν είχε παιδιά, σύμφωνα με τους συγχωριανούς της, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και πολύ αγαπητός στην κοινωνία του μικρού χωριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Προφυλακιστέοι οι πέντε συνοριοφύλακες

Ερντογάν: “Γαλάζια πατρίδα” και “αιώνας της Τουρκίας” στην ορκωμοσία του

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου