Εγκατάλειψη βρέφους στην Ξάνθη – Τι υποστήριξε η 27χρονη μητέρα

Φως στην υπόθεση του εγκαταλελειμμένου βρέφους στην Ξάνθη έρχεται να ρίξει η αποκάλυψη της αλήθειας από την ίδια του τη μητέρα.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους, στην Ξάνθη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συναγερμός σήμανε, νωρίτερα, στις Αρχές για το μόλις λίγων ωρών βρέφος, το οποίο η 27χρονη μητέρα του θέλησε να εγκαταλείψει.

Το μεσημέρι, περίπου στις 12.30, πέρασε το κατώφλι του τμήματος Αβδήρων, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η νεαρή μητέρα φέρεται να υποστήριξε πως δεν γνώριζε κανείς για την εγκυμοσύνη της, με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί μόλις έφερε στον κόσμο το αγοράκι της.

«Γέννησα στις 10 το πρωί της Παρασκευής μόνη μου, ενώ ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν γνώριζε κανείς για την εγκυμοσύνη. Δεν είχα γάλα να το ταΐσω. Πανικοβλήθηκα» φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι σχεδόν 14 ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού, τηλεφώνησε στον αδερφό της, λέγοντάς του ότι βρήκε ένα μωρό έξω από το σπίτι της γιαγιάς τους.

Οι αστυνομικοί, μετά την κατάθεση της 27χρονης, ενημέρωσαν την αντιεισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης. Με εντολή της εισαγγελίας δεν συνελήφθη η γυναίκα.

Ωστόσο, με συνδρομή αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης τόσο για να υποβληθεί σε εξετάσεις όσο και για να πάρει πίσω το μωρο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση ενώ παραγγέλθηκε γυναικολογική και ψυχιατρική εξέταση για την 27χρονη.

Πηγή: ΕΡΤ

