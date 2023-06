Καβάλα

Καβάλα: Ανατροπή για τον θάνατο της κτηνοτρόφου

Το σενάριο που φαίνεται ως επικρατέστερο για τον θάνατο της 68χρονης κτηνοτρόφου στο μαντρί της, στην Καβάλα.

Ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα η δεύτερη αυτοψία του ιατροδικαστή για τον θάνατο της 68χρονης κτηνοτρόφου, η οποία βρέθηκε νεκρή από τον σύζυγο και τον ανιψιό της, στο μαντρί της στην Καβάλα.

Ο θάνατος που είχε αρχικά αποδοθεί σε παθολογικά αίτια και στη συνέχεια σε εγκληματική ενέργεια, λόγω των εσωτερικών κακώσεων στο σώμα της γυναίκας, πιθανολογείται ότι ήταν δυστύχημα.

Ο ιατροδικαστής που έκανε εκ νέου αυτοψία στον τόπο του θανάτου, προκρίνει το σενάριο η γυναίκα να χτυπήθηκε από άγριο κριάρι του κοπαδιού της. Το εν λόγω ζώο ήταν ιδιαιτέρως άγριο, ενώ η γυναίκα είχε ύψος 1,50 και βάρος 40 κιλά.

Το επόμενο βήμα, πλέον, είναι να αναλυθεί το δείγμα που ελήφθη από το ζώο και να διαπιστωθεί αν στα ρούχα της 68χρονης υπήρχαν τρίχες του κριαριού.

