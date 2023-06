Αρτα

Άρτα: κατέρρευσε ξύλινη γέφυρα σε πάρκο (βίντεο)

Τι απάντησε ο δήμος μέσα από ανάρτησή του για το περιστατικό.

Αναστάτωση επικράτησε την Κυριακή στο Παραλίμνιο Πάρκο Άρτας ύστερα από την κατάρρευση ξύλινης γέφυρας, με την στιγμή να έχει καταγραφεί μάλιστα και σε βίντεο.

Το γεφύρι είχε σταματήσει να χρησιμοποιείται χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία ενημερωτική πινακίδα ή αποκλεισμός του, σύμφωνα με όσα μαρτυρούν κάτοικοι που επισκέπτονται την περιοχή.

Μάλιστα στο ίδιο σημείο που έπεσε πολύ συχνά παίζουν παιδιά ταΐζοντας τις πάπιες.

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας, τη στιγμή που στο πάρκο βρισκόταν δεκάδες μικροί και μεγάλοι, ο χώρος αποκλείστηκε και τοποθετήθηκαν οι γνωστές απαγορευτικές κορδέλες.

Ο Δήμος Αρταίων με ανάρτηση στη σελίδα του και όχι με επίσημη ανακοίνωση, κάνει γνωστό ότι το γεφύρι έπεσε λόγω φθοράς.

«Το γεφυράκι ήταν προληπτικά κλειστό για τους πολίτες από τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως αποδεικνύεται και από αστυνομικά έγγραφα. Οι υπηρεσίες μας, είχαν εκκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης πριν την συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία προφανώς θα επαναξιολογηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Είναι άγνωστο αν το συγκεκριμένο γεφύρι είχε συντηρηθεί από την κατασκευή του και μέχρι πρόσφατα.

