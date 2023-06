Φθιώτιδα

Λαμία: άνδρας βρέθηκε νεκρός δίπλα από το τρακτέρ του (εικόνες)

Τι εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο του άνδρα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο δίπλα από τον γεωργικό ελκυστήρα.

Τραγικό τέλος είχαν οι γεωργικές εργασίες για 69χρονο στην περιοχή της Κόμνινας, στη Λαμία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός δίπλα στο τρακτέρ του το βράδυ της Κυριακής (4/6).

Ο άτυχος άνδρας είχε έρθει από την Αθήνα για να περιποιηθεί τα κτήματα του και από νωρίς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα της συζύγου του που ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Τελικά ο 69χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγα μέτρα από τον γεωργικό ελκυστήρα που είχε φύγει στον όχθο. Πυροσβέστες από τον Άγιο Κωνσταντίνο και η 7η ΕΜΑΚ ανέλαβαν την επιχείρηση ανάσυρσής του από το δύσβατο σημείο που βρέθηκε και να παραδοθεί στο ΕΚΑΒ.

Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα πιθανά αίτια που μπορεί να προκάλεσαν το δυστύχημα, καθώς το τρακτέρ δε βρέθηκε τουμπαρισμένο ώστε να τον καταπλάκωσε.

Γι αυτό δεν αποκλείεται να χτύπησε και από τα γεωργικά εξαρτήματα που κουβαλούσε, τα οποία και να προξένησαν τον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Απαντήσεις πιθανότατα θα δοθούν από τη νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το ΑΤ Καμένων Βούρλων.

