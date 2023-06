Λέσβος

Διακινητής μεταναστών συνελήφθη στη Λέσβο

Ο διακινητής, συνελήφθη μετά από... επεισοδιακή καταδίωξη στη θάλασσα.

Στην ακινητοποίηση φουσκωτού ταχύπλοου σκάφους και στη σύλληψη του 40χρονου αλλοδαπού χειριστή του, προχώρησε χθες το απόγευμα το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή της Μήθυμνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, το εν λόγω σκάφος εντοπίστηκε από πλωτό του λιμενικού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από τα ελληνικά παράλια προς τις τουρκικές ακτές. Ο 40χρονος χειριστής του σκάφους δεν ανταποκρίθηκε στα ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους και προσπάθησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, από το περιπολικό σκάφος το οποίο πραγματοποίησε τη ρίψη τεσσάρων βολών επί του κινητήρα με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του και τη σύλληψη του 40χρονου αλλοδαπού χειριστή. Η Λιμενική Αρχή Μήθυμνας, κατάσχεσε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα μαχαίρι οκτώ εκατοστών. Κατά δήλωση του 40χρονου, μετέφερε οχτώ αλλοδαπούς έναντι χρηματικής αμοιβής, οι οποίοι αναζητούνται από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου.

