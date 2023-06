Καβάλα

Τροχαίο – Καβάλα: Απορριμματοφόρο “έλιωσε” μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Πολύ σκληρές είναι οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε στην Καβάλα.

Τραγικό θάνατο βρήκε νεαρός άντρας στην Καβάλα, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα ένα άτομο σφηνώθηκε στις ρόδες ενός μεγάλου φορτηγού αυτοκίνητου, τύπου πρέσας απορριμμάτων, του δήμου Καβάλας.

Το απορριμματοφόρο (τύπου πρέσα) κατευθυνόταν προς τον ΧΥΤΑ του δήμου Καβάλας, όταν ο νεαρός οδηγός του δικύκλου φαίνεται να έχασε -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- τον έλεγχο και να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του μεγάλου οχήματος,με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο συνεπιβάτης του δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Ο δρόμος που οδηγεί στον ΧΥΤΑ είναι ιδιαίτερα στενός σε όλο σχεδόν το μήκος του και χρειάστηκε να κλείσει για αρκετές ώρες. Το τμήμα Τροχαίας Καβάλας διενεργεί την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

