Καβάλα

Τροχαίο - Καβάλα: Μαθητής ΕΠΑΛ ο οδηγός που “έλιωσε” το απορριμματοφόρο (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο μαθητής, όταν απορριματοφόρο συνέθλιψε την μηχανή που οδηγούσε.

-

Τραγωδία συνέβη στην Καβάλα, όταν μηχανή συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στον δρόμο για τον ΧΥΤΑ. Το θύμα, ο οδηγός της μηχανής, ήταν ένας 18χρονος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας.

Ο νεαρός, βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς απορριμματοφόρο της Καβάλας πάτησε και "έλιωσε" τη μηχανή, σκοτώνοντας τον 18χρονο και τραυματίζοντας ελαφρά τον συνεπιβάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΠΑΛ:

«Αισθήματα βαθιάς οδύνης μας κυρίευσαν, όταν πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε τον θάνατο μαθητή μας σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αγ. Τρύφωνα. Ο μαθητής μας είναι ο Τόπι Ενέα, οδηγός της μηχανής που

“καρφώθηκε” κάτω από απορριμματοφόρο του Δήμου Καβάλας.



Ένα πρόσχαρο παιδί, αγαπητό σε όλους, αθλητής, παίχτης της ομάδας ποδοσφαίρου του σχολείου μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δώσει κουράγιο στους δικούς του. Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά, ότι τα παιδιά

οδηγούν τις μηχανές τους – άλλοτε με δίπλωμα, άλλοτε χωρίς – με απερισκεψία και υψηλό βαθμό επικινδυνότητας εντός κι εκτός πόλης.



Έχουν άγνοια κινδύνου και μπορεί να εμπλακούν σε ατύχημα οποιαδήποτε στιγμή. Φέτος, μαθητές/-τριες του σχολείου ενεπλάκησαν σε τουλάχιστον επτά (7) μείζονα ατυχήματα. Το σχολείο πενθεί και δεν είναι η πρώτη φορά… Ας

ελπίσουμε πως θα είναι η τελευταία.

1ο ΕΠΑΛ Καβάλας».

Πηγή εικόνων: proininews.gr

