Κυκλάδες

Φωτιά στην Τζια - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη περιοχή. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωιτά ξέσπασε λίγο μετά 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρεμαστή στην Τζια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, και δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα και μία υδροφόρα ΟΤΑ ενώ έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν δύο αεροσκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο το οποίο θα μεταφέρει μία ομάδα ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Κρεμαστή, νήσου Κέας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2023

