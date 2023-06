Χίος

Χίος: Κατέρρευσε δημοτικός σύμβουλος ενώ μιλούσε - Δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο, επειδή το ένα και μοναδικό της βάρδιας βρισκόταν σε άλλο περιστατικό...

-



Στο νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΚΚΕ), ο οποίος κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που μιλούσε για το θέμα της λειψυδρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, ξαφνικά είπε «δεν αισθάνομαι καλά», διέκοψε την ομιλία του και αμέσως έπεσαν πάνω του άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και ένας γιατρός, ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο, επειδή το ένα και μοναδικό της βάρδιας βρισκόταν σε άλλο περιστατικό στο Πυργί και εν συνεχεία στο Θολοποτάμι.

Δημοτικοί σύμβουλοι τον κατέβασαν από το Δημαρχείο, τον έβαλαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και τον μετάφεραν στο νοσοκομείο Χίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έχει συνέλθει και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

πηγή: astraparis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστρία: Φωτιά σε τρένο μέσα σε τούνελ

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο μενού της Πέμπτης

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)