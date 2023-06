Ηλεία

Τροχαίο: νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Θρήνος για τον 29χρονο σεφ που έσβησε στην άσφαλτο, μετά απο σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκινητο.

Νέα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, με έναν μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται θανάσιμα, μετά από σύγκρουση με Ιδιωτικής χρήσςη αυτοκινητο.

το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην επαρχιακή οδό Ανδραβίδας- Κυλλήνης.

Πρόκειται για τον 29χρονο Κύριλλο Χρυσαφίδη, από τη Γλυφάδα Αττικής, ο οποίος εργαζόταν ως σεφ σε παιδικό σταθμό της Ηλείας.

Ο νεαρός οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και συγκρούστηκε βίαια με όχημα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο άνδρας να εκτιναχθεί στην άσφαλτο, ενώ η μοτοσικλέτα του έπεσε σε αρδευτικό κανελέτο πλησίον του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τον 29χρονο στη ζωή, όμως μέσα σε λίγα λεπτά ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Όσο αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, οι μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άτυχος νεαρός επιχείρησε να προσπεράσει από τα δεξιά το αυτοκίνητο που προπορευόταν, το οποίο την εκείνη στιγμή ετοιμαζόταν να στρίψει προς την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η μοιραία σύγκρουση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο βασικός μάρτυρας, ο οποίος έφυγε από το σημείο, αναζητούνταν από τις αρχές για να δώσει κατάθεση σχετικά με το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας.

Πηγή: patrisnews.com

