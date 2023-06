Χανιά

Χανιά: Πέθανε ξαφνικά 36χρονος - Ξεψύχησε έξω από το σπίτι του

Ποιος εντόπισε τον άτυχο 36χρονο έξω από το σπίτι του. Ποια εξετάζεται ως πιθανή αιτία θανάτου.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Ακρωτήρι Χανίων, από τον ξαφνικό θάνατο ενός 36χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 36χρονος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το σπίτι του.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με γιατρό, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 36χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

