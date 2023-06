Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου (εικόνες)

Πού κατευθυνόταν το ελικόπτερο, πόσους ανθρώπους μετέφερε και τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά μετά την αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διθέσιο ελικόπτερο το οποίο παρουσίασε μηχανική βλάβη και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή Κάβο Λιάκα. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η κλήση που δέχτηκε ήταν για αναγκαστική προσγείωση και όχι για πτώση.

Το σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο είναι μια έκταση με πυκνή βλάστηση.

Στο σημείο μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα ωστόσο οι δύο άντρες που είχαν προσγειωθεί αναγκαστικά σε ένα χωράφι, είχαν βγει ήδη από το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να μη χρειαστεί να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό τους.

Τα δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για λόγους πυρασφάλειας. Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από τη Ζάκυνθο.

