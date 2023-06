Λάρισα

Λάρισα: Νάρκες στην θάλασσα εντόπισε ψαράς (εικόνες)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς οι νάρκες εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από βατραχανθρώπους του Λιμενικού η επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης δύο ναρκών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση στην παραλία Καστρί - Λουτρό στα Μεσάγγαλα του δήμου Τεμπών.

Οι δύο νάρκες που βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων από την παραλία και σε βάθος 10 και 11 μέτρων αντίστοιχα, εντοπίστηκαν από ψαρά της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε το Λιμεναρχείο Αγιοκάμπου. Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο βατραχανθρώπων του Λιμενικού για να τις απομακρύνει από την περιοχή και στη συνέχεια να τις εξουδετερώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ακόμη νάρκη απόν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο είχε εξουδετερωθεί στα Μεσάγγαλα Λάρισας από βατραχανθρώπους του Λιμενικού και τον Ιούνιο του 2018. Οι ψαράδες στην συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζουν ότι έχει νάρκες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι θαμμένες στην άμμο, αφού την εποχή εκείνη είχε γίνει αποβατική ενέργεια από τους Γερμανούς.

