Ηράκλειο

Τροχαίο: Νεκρός 34χρονος από “τρελή” πορεία αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το τροχαίο που "στοίχισε" τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα, τραυματίστηκε και μία 22χρονη. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

-

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα 34χρονο.



Πρόκειται, για έναν 34χρονο άνδρα, που ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια αυτοκινήτου, στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, στο Ηράκλειο, λίγο πριν τις 3.00 τα ξημερώματα

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ ωστόσο για τον άνδρα ήταν ήδη αργά. Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε και μια κοπέλα 22 ετών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το αυτοκίνητο 4Χ4 που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας ξέφυγε από την πορεία του, συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοίχο.

Να σημειωθεί ότι κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την πλύση του οδοστρώματος.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η νέα τραγωδία ερευνά η Τροχαία.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή