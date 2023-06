Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε συναυλία γνωστού τράπερ (βίντεο)

Το επεισόδιo σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα σε κλαμπ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πώς ξεκίνησε η ένταση ανάμεσα στην παρέα του τράπερ και σε θαμώνες.

Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η συναυλία του πασίγνωστου τράπερ στα εγκαίνια κλαμπ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στην παρέα του και σε θαμώνες.

Φαίνεται πως ο καυγάς ξεκίνησε ενώ ο τράπερ τραγουδούσε. Όπως φαίνεται στο βίντεο κάποια στιγμή ο τράπερ ενεπλάκη και αυτός χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν το έκανε για να χωρίσει όσους συμμετείχαν στον καυγά.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Τα άτομα μεταξύ τους ξυλοκοπήθηκαν άγρια, τη στιγμή που στο μαγαζί υπήρχε πλήθος κόσμου.

Πολλοί θαμώνες άρχισαν και φώναζαν καθώς τρομοκρατήθηκαν από την συμπλοκή, ενώ στο σημείο έφτασε και η αστυνομία.

