Πάτρα: Αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το εκλογικό κέντρο της ΝΔ (εικόνες)

Οι αντιεξουσιαστές με πανό διαμαρτύρονται για τον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη.

Σε κατάληψη του εκλογικού κέντρου της ΝΔ, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίου Ανδρέου, προχώρησε ομάδα αντιεξουσιαστών στην Πάτρα.

Οι αντιεξουσιαστές με πανό διαμαρτύρονται για τον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με το tempo24.news.

