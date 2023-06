Λασιθίου

Λασίθι: Διπλή αυτοκτονία αστυνομικών μέσα σε λίγες ώρες

Θρίλερ στην Κρήτη με την αυτοκτονία δύο αστυνομικών, με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες.

Με δύο περιστατικά αυτοκτονίας αστυνομικών μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ωρών βρέθηκε αντιμέτωπη η ΕΛ.ΑΣ. στο νομό Λασιθίου το Σάββατο.

Και οι δύο ήταν εν ενεργεία αστυνομικοί, γεγονός που έχει κλονίσει τις τοπικές κοινωνίες του νομού αλλά και τους ένστολους οι οποίοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας που έπληξε τις τάξεις τους.

Ο πρώτος, 35 ετών, έγγαμος χωρίς παιδιά, με καταγωγή από τη Βόρειο Ελλάδα, που μόλις είχε έλθει με μετάθεση για να υπηρετήσει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου έχοντας αφήσει πίσω του σημείωμα όπου και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Ο δεύτερος, επίσης 35 ετών, άγαμος και με καταγωγή από την Πελοπόννησο, βρέθηκε απαγχονισμένος, επίσης σήμερα το μεσημέρι από τους συναδέλφους του, σε χωράφι στην περιοχή της Σητείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος δεν υπηρετούσε στο Λασίθι αλλά στη ΓΑΔΑ και είχε μεταβεί στην Κρήτη για διακοπές.

