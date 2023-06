Μαγνησία

Τροχαίο - Βόλος: Οδηγός παρέσυρε δύο νεαρούς... αγνοώντας το “κόκκινο”

Ένας 68χρονος άνδρας παρέσυρε δύο νεαρούς περνώντας με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα. Ποια ποινή του επιδικάστηκε.

(εικόνα αρχείου)

Ενας 68χρονος οδηγός αυτοκινήτου πλήρωσε ακριβά την απόφασή του να παραστήσει τον «αρχηγό» της ασφάλτου και να στείλει στο Νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα δύο 26χρονους.

Ο 68χρονος πέρασε με κόκκινο και με ταχύτητα την οδό Φιλικής Εταιρείας στη Νεάπολη και βγήκε στη Λεωφόρο Αθηνών, για να συγκρουστεί με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονος, χωρίς δίπλωμα. Με κατάγματα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ο οδηγός της μηχανής και ο συνομήλικος συνεπιβάτης.

Χθες, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε τον οδηγό του Ι.Χ. σε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης και σε φυλάκιση 30 ημερών με αναστολή, έναν 26χρονο, διότι οδηγούσε τη μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα. Το τροχαίο ατύχημα έγινε στις 30 Μαΐου 2020.

