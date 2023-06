Κέρκυρα

Κέρκυρα: παιδί και νεαρός έπεσαν από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ στην Κέρκυρα, με τον 20χρονο και το παιδί ηλικίας 1,5 ετών, που βρέθηκαν στο κενό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ για την κατάσταση τους.

-

Στο Νοσοκομείο Κέρκυρας διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 20χρονος και ένα παιδάκι 1,5 ετών, οι οποίοι κάτω από ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από μπαλκόνι, στη νότια Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διέμεναν στον Κάβο της Κέρκυρας.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν Έλληνες ή αλλοδαποί που έκαναν τουρισμό.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν στο corfutvnews πηγές του ΕΚΑΒ όπου άμεσα πηγαίνουν στο σημείο που έγινε το περιστατικό με τα πρώτα στοιχεία να αναφέρουν ότι και τα δυο άτομα έχουν τις αισθήσεις τους.

Άμεσα πολίτες που ειδαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τον νεαρό και το μωρό για να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.





Ειδήσεις σήμερα:

Λασίθι: Διπλή αυτοκτονία αστυνομικών μέσα σε λίγες ώρες

Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση ΙΧ και οχήματος της Τροχαίας (εικόνες)

Καιρός – Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι