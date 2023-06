Αχαΐα

Πάτρα: Καταγγελία για ιερέα που έκανε “εξορκισμό” σε καταθλιπτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η καταγγελία που έκανε μία γυναίκα για ιερέα στην Πάτρα, ο οποίος φαίνεται είτε να εκμεταλλεύτηκε είτε να μην κατανόησε την ασθένειά της.

-

Ιερέα της Πάτρας κατήγγειλε μία γυναίκα ότι ενώ είχε διεγνωσμένη κατάθλιψη, της έκανε «εξορκισμό».

Σύμφωνα με μαρτυρία 32χρονης στην «Πελοπόννησο», που πάσχει από κατάθλιψη, ο πατέρας της, μην αντέχοντας να βλέπει την κόρη του σε τέτοια κατάσταση κι ενώ ήδη λάμβανε αγωγή από ψυχίατρο, την πήγε στον ιερέα. Αυτός τη «διάβασε» και στη συνέχεια της είπε να κάνει κάποια… ειδική δίαιτα (κάτι σαν νηστεία) και ότι αυτό θα τη βοηθούσε!

Ο ρασοφόρος χαρακτήρισε αυτό που είχε η νεαρή γυναίκα ως… «δαιμόνιο» και μάλιστα –όπως η ίδια κατήγγειλε, ο παππάς τής έκανε κάτι σαν… εξορκισμό!

Ερωτηθείσα αν της ζήτησε χρήματα, ήταν κατηγορηματική πως… «όχι», αν και ο πατέρας της αυτόβουλα άφησε «κάτι» για την Εκκλησία. Όμως ο ιερέας δεν ζητούσε χρήματα.

Η 32χρονη για κάποιο χρονικό διάστημα σταμάτησε τη θεραπευτική αγωγή του γιατρού της και φυσικά το… «δαιμόνιο του παππά» δεν έφυγε! «Κινδύνευσα να πεθάνω. Θα μπορούσα να είχα οδηγηθεί και στην αυτοκτονία» είπε στην «Π». Ευτυχώς, όμως, το πρόλαβε όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι άσχημο συμβαίνει στον οργανισμό της και ενημέρωσε τον πατέρα της, ενώ άμεσα επισκέφθηκαν εκ νέου τον ψυχίατρό της, ο οποίος έπαθε «σοκ» στο άκουσμα ότι ιερέας «παίζει» με την υγεία ψυχιατρικά ασθενών, επικαλούμενος… δαιμόνια! Η γυναίκα άρχισε πάλι την αγωγή της και πλέον βρίσκεται σε κατάσταση «ισορροπίας».

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αννα Μαστοράκου, δεν έχει γίνει, ακόμα, κάποια επίσημη καταγγελία.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

Πανελλαδικές: Αυλαία για τα γενικά μαθήματα

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη