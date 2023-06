Κυκλάδες

Σύρος – Τροχαίο: Μοτοσικλετιστής εκτοξεύτηκε από ύψος 20 μέτρα (εικόνες)

Διάσωση οδηγού μοτοσικλέτας, που ενεπλάκη σε τροχαίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σύρο το απόγευμα του Σαββάτου όταν, μοτοσικλετιστής εξετράπη της πορεία το και έπεσε από ύψος 20 μέτρων σε χωράφι στην θέση Ροζιά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, που τον μετέφεραν στον δρόμο, με φορείο και στη συνέχεια ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα τραύματά του δεν εμπνέουν ανησυχία, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία Σύρου.

Πηγή: cyclades24.gr

