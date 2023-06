Αχαΐα

Σεισμός στην Αχαΐα

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Αχαΐα. Επίκεντρο η περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 16 χιλιομέτρων, δυτικά – νοτιοδυτικά της Κλειτορίας.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 4:12 λεπτά το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης είναι στα 15,5 χιλιόμετρα.

