ΑΠΘ - Συμπλοκή με μαχαίρια: 4 άτομα στο νοσοκομείο

Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό, που έγινε γνωστό με καθυστέρηση πολλών ωρών. Τα θύματα της επίθεσης και ο τραυματισμός ορισμένων και εκ των δραστών.

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε επίθεση εναντίον δύο ανδρών, σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τέσσερις αλλοδαπούς, ηλικίας 18, 20, 24 και 34 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι συλληφθέντες -μαζί με άλλα άτομα- επιτέθηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε σαραντάχρονο ημεδαπό και εικοσιδυάχρονο αλλοδαπό σε χώρο του ΑΠΘ.

Οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, «φέροντες ο μεν πρώτος τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην οσφυϊκή χώρα, ο δε δεύτερος τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι».

Επιπλέον, νοσηλεύονται φρουρούμενοι δύο εκ των συλληφθέντων, εξαιτίας τραυμάτων στο πρόσωπο, που -σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας- προκλήθηκαν κατά την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, αφαιρέθηκαν από την κατοχή του σαραντάχρονου ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

