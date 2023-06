Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: βροχές, χαλάζι και πλημμυρισμένα σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη, δέχτηκε σε μία ώρα η Πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

-

Ισχυρή βροχόπτωση, που επηρέασε κυρίως περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά σε μικρότερο βαθμό και το κέντρο της πόλης, σημειώθηκε το απόγευμα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και η Πυροσβεστική να δεχτεί δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Αναλυτικότερα, όπως επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Πυροσβεστικής, η νεροποντή ήταν εντονότερη στην περιοχή της Ευκαρπίας, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να δεχτεί 30 κλήσεις για απάντληση υδάτων σε χρονικό διάστημα περίπου μίας ώρας, από τις 18.50 έως τις 20.00.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταβούν επιτόπου σε δέκα συμβάντα, αλλά στα οκτώ διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του νερού ήταν χαμηλή και δεν χρειαζόταν παρέμβαση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 19.00, η βροχόπτωση προκάλεσε πρόβλημα και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ευκαρπίας, όπου λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα ήταν δύσκολη η διέλευση των οχημάτων. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν ήταν, κατά τις ίδιες πηγές, σημαντικό και δεν διήρκεσε πολλή ώρα.

Προβλήματα σημειώθηκαν ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Πεύκα και Φίλυρο, αλλά και στη Σταυρούπολη και την Πολίχνη. Βροχοπτώσεις σημειώνονται και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί σημαντικά προβλήματα σε κάποια περιοχή, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία.

Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό του καιρόυ και κατά τις επόμενες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία σήμερα και αύριο είναι η Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης), η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια καθώς και η κεντρική και βορειοανατολική Πελοπόννησος.

Πηγή εικόνων: theopinion.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: 63χρονος “έκλεισε” ραντεβού για σεξ με άγνωστη ανήλικη - Πως τον παγίδεψε η 14χρονη

ΗΠΑ: Κατάρρευση γέφυρας μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο (βίντεο)

Λεωφορεία - Ελαιώνας: Ο ΚΣΥΛ θα εξυπηρετεί 40000 επιβάτες την ημέρα (εικόνες)