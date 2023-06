Ζάκυνθος

“Ναυάγιο” Ζακύνθου: Απαγορεύεται με ΦΕΚ το κολύμπι στην περιοχή

Εκδόθηκε το ΦΕΚ του λιμεναρχείου Ζακύνθου για το Ναυάγιο, στο οποίο ουσιαστικά απαγορεύεται η πρόσβαση και το κολύμπι στην περίφημη παραλία.

-

Ρητά απαγορεύει το κολύμπι στην παραλία Ναυάγιο Ζακύνθου σχετικό ΦΕΚ του λιμεναρχείου Ζακύνθου ενώ κανείς πλέον δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του στην αμμουδιά. Σύμφωνα με το ΦΕΚ όσοι θέλουν να δουν από κοντά την διάσημη παραλία μπορούν να την προσεγγίσουν μόνο με πλωτά μέσα και με την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους, θα διαρκεί 20 λεπτά.

Επίσης, τα πλοία, που μπορούν να μείνουν εντός του όρμου απαγορεύεται να ρίξουν άγκυρα καθώς και να προσεγγίσουν την παραλία και τα πρανή. Τα όρια που έχουν καθοριστεί από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου είναι στα 50 μέτρα από κάθε σημείο της ακτής είτε της παραλίας είτε των πρανών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο ΦΕΚ με τίτλο «Καθορισμός ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου», προβλέπεται πως:

Η είσοδος εντός των ορίων της ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» θα διενεργείται από το βόρειο άκρο του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου προς το νότιο άκρο για να εξέλθουν αυτού. Ο μέγιστος χρόνος προσέγγισης τους εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης από την είσοδο τους στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου θα είναι είκοσι (20) λεπτά της ώρας.

Από ώρα 08:00 έως 15:30 έκαστης ημέρας επιτρέπεται η ταυτόχρονη προσέγγιση συνολικά δεκαπέντε (15) πλωτών μηχανοκίνητων ή μη μηχανοκίνητων μέσων εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου, εκ των οποίων τα δέκα (10) θα είναι Ε/Γ-Τ/Ρ και Ε/Π-Τ/Ρ τα δε υπόλοιπα πέντε (05) θα είναι πλοία/σκάφη λοιπών κατηγοριών (ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής, εκμισθούμενα σκάφη/τ/χ

