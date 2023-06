Ιωάννινα

Ιωάννινα: “Οδός Βαγγέλη Γιακουμάκη” ο δρόμος που άφησε την τελευταία του πνοή o φοιτητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων υλοποίησε την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού συμβουλίου και έδωσε το όνομα του 20χρονου από την Κρήτη σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής Βαγγέλη Γιακουμάκη στο δρόμο που άφησε την τελευταία του πνοή

-

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων υλοποίησε την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού συμβουλίου και έδωσε το όνομα του 20χρονου από την Κρήτη σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής Βαγγέλη Γιακουμάκη, στον δρόμο που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από 8 χρόνια.

Η υπόθεση με τον αδικοχαμένο Γιακουμάκη είχε απασχολήσει έντονα, όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και το πανελλήνιο, λόγω του τραγικού θανάτου του, ο οποίος έφερε στο φως το πρόβλημα της κακοποίησης και βίαιων συμπεριφορών που συχνά αποσιωπούνται. Με δήλωσή του ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου τόνισε ότι, «ήταν υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να τιμήσει τον Βαγγέλη Γιακουμάκη που έπεσε θύμα bullying και έγινε σύμβολο χιλιάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας» και έστειλε μήνυμα κυρίως στα νέα παιδιά, ότι «δεν πρέπει να σιωπούν όταν βιώνουν καταστάσεις βίας και οποιουδήποτε ρατσισμό».

Ο δήμαρχος κατέληξε επισημαίνοντας, πως «η κοινωνία μαζί με την πολιτεία έχουν υποχρέωση και καθήκον να χτυπήσουν αυτά τα φαινόμενα, για να μην χαθεί για ανάλογη αιτία άλλη ανθρώπινη ψυχή».

Πηγή epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μητσοτάκης από Λέρο: Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μόνιμα σε ένταση με την Τουρκία (εικόνες)

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Συμμετέχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων