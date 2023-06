Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος πυροβόλησε γάτα

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε γάτα στη Θεσσαλονίκη.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος ενός 72χρονου ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε γάτα με αεροβόλο όπλο, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα κατηγορείται για απόπειρα φόνου ζώου με πυροβολισμό, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Το περιστατικό συνέβη του βράδυ της Κυριακής σε περιοχή της Θέρμης. Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι πυροβόλησε την γάτα από το μπαλκόνι του σπιτιού του, σύμφωνα με μαρτυρία αλλού κατοίκου που έκανε τη σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι ήθελε να εκφοβίσει το ζώο. Πάντως μέχρι σήμερα η γάτα δεν έχει εντοπιστεί.

