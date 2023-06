Μαγνησία

Ναρκωτικά - Βόλος: Συνελήφθη μετά από καταγγελία... της μητέρας του

Στο αυτόφωρο Βόλου βρέθηκε χθες 45χρονος τον οποίο κατήγγειλε η ίδια του μητέρα.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα αναγκάστηκε να καταγγείλει το παιδί της που κάνει επί 30 χρόνια χρήση όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Της ζητούσε χρήματα για τη δόση του ενώ όταν εκείνη αρνήθηκε έσπασε ένα τζάμι στο σπίτι τους.

Χθες ο 45χρονος, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων του ΟΚΑΝΑ, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Βόλου και ζήτησε συγγνώμη από την μητέρα του και την έδρα, λέγοντας πως ουδέποτε έχει επιτεθεί ή τρομοκρατήσει την μητέρα του και δεν πρόκειται να το ξανακάνει σε όποια κρίσιμη φάση και εάν βρεθεί.

Η μητέρα του δεν ήταν στο δικαστήριο και η δίκη του αναβλήθηκε για την Πέμπτη προκειμένου να παραστεί και εκείνη , εφόσον προχώρησε στην καταγγελία. Μέχρι τότε δεν θα πρέπει να την πλησιάζει στα 5 μέτρα και θα διαμένει στο ίδιο οίκημα αλλά σε διαφορετικό χώρο από την ίδια.

Πηγή: gegonota.news

