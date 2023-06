Ρεθύμνου

Κρήτη: Ομαδικός βιασμός νεαρής - Οι 19χρονοι κατέγραφαν με κινητό τις πράξεις τους

Τι υποστήριξε η νεαρή γυναίκα, η οποία όπως είπε, χωρίς να καταλάβει πως, ξύπνησε γυμνή, σε ένα δωμάτιο με άγνωστους άνδρες.

Στην αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει τα όσα έζησε βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες μία νεαρή γυναίκα στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για μία 24χρονη από τη Βρετανία η οποία βρίσκεται στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, χθες τα ξημερώματα ξύπνησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου που δεν γνώριζε και στο οποίο όπως είπε, διέμεναν δύο ομοεθνείς της ηλικίας 19 ετών.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ξύπνησε ήταν γυμνή και λόγω του αλκοόλ που είχε καταναλώσει το προηγούμενο βράδυ δεν μπορούσε να θυμηθεί πως βρέθηκε εκεί.

Στη συνέχεια, όπως είπε, κατάλαβε ότι στο δωμάτιο αυτό την είχαν πάει οι δύο ομοεθνείς της και χωρίς τη συναίνεσή της την ανάγκασαν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση στην οποία βρισκόταν λόγω της κατανάλωσης του αλκοόλ.

Η αστυνομία μετά την καταγγελία συνέλαβε τους δύο νεαρούς για κατάχρηση σε ανίκανο προς αντίσταση άτομο.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί κατέγραφαν τις πράξεις τους σε κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ekriti.gr

