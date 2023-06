Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: “Άνοιξαν” οι ουρανοί - Φούσκωσαν ρέματα (βίντεο)

Προβλήματα παρουσιάζονται και στην Περαία, ενώ λόγω της έντονης βροχόπτωσης με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης παρατηρούνται αυτή την ώρα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Στο Ωραιόκαστρο φούσκωσε το ρέμα «Παππά», με αποτέλεσμα να πλησιάζει επικίνδυνα σπίτια και να κινδυνεύουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Επιπρόσθετα, η έντονη βροχόπτωση έφερε προβλήματα και στην μετακίνηση των οδηγών στο κέντρο της πόλης, ενώ το νερό στην οδό Κουντουριώτου στη συμβολή με Δωδεκανήσου, μάζεψε και πάλι αρκετά νερά καθιστώντας την προσπέλαση του ποδηλατοδρόμου αδύνατη, ενώ κινδύνεψαν για άλλη μια φορά τα καταστήματα της περιοχής.





